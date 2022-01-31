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«Спартак» объявил о приобретении игрока сборной Люксембурга официально

31 Января 2022 • 22:15 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Полузащитник Кристофер Мартинш Перейра стал игроком «Спартака», пока что на основании арендного соглашения, но у московского клуба есть право выкупа его у швейцарского «Янг Бойз». Сообщение об этом опубликовала пресс-служба «Спартака».

Перейра, которому 24 года, является воспитанником клуба «Расинг Унион»,но за него он провел лишь горстку матчей, после чего перебрался во Францию и защищал цвета «Лиона». Позже он успел поиграть за «Бур-ан-Бресс» (также французский клуб) и «Труа», а с 2019 года является игроком «Янг Бойз».

В его активе 49 матчей в составе сборной Люксембурга, начиная с 2014 года. В них он забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
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