В руководящем органе «Спартака» произошли изменения

Административная структура московского «Спартака» претерпела изменения - в руководящий состав введен Владимир Чепзанович. Ранее он работал в качестве тренера по физической подготовке, начав эту деятельность в 2019 году. Сейчас же серб будет управлять всей системой физподготовки «Спартака-2» и, помимо этого, отвечать за подготовку молодой команды и Академии имени Черенкова.

Что касается основного состава «красно-белых», то ее физической подготовкой занимается итальянский специалист Джампьеро Ашенци.

Чепзановичу 40 лет, он родился в Белграде и выступал за несколько сербских команд. Однако в качестве тренера добился куда большей известности, добившись международной лицензии УЕФА категории В.