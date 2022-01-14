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В руководящем органе «Спартака» произошли изменения

14 Января 2022 • 18:13 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Административная структура московского «Спартака» претерпела изменения - в руководящий состав введен Владимир Чепзанович. Ранее он работал в качестве тренера по физической подготовке, начав эту деятельность в 2019 году. Сейчас же серб будет управлять всей системой физподготовки «Спартака-2» и, помимо этого, отвечать за подготовку молодой команды и Академии имени Черенкова.

Что касается основного состава «красно-белых», то ее физической подготовкой занимается итальянский специалист Джампьеро Ашенци.

Чепзановичу  40 лет, он родился в Белграде и выступал за несколько сербских команд. Однако в качестве тренера добился куда большей известности, добившись международной лицензии УЕФА категории В.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Чепзанович
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