«Спартак» рискует не получить деньги за трансфер Жиго, они будут выплачены лишь в случае активации бонусов

Трансфер защитника Самуэля Жиго из «Спартака» в «Марсель» может в теории оказаться не совсем выгодным для столичного клуба. Дело в том, что москвичи рискуют не получить деньги за переход своего футболиста.

На днях новоиспеченный спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани заявлял, что уход Жиго принесет около 500 тысяч евро. Впрочем, как выяснил «Спорт-Экспресс», речь идет о двух бонусных выплатах (250 тысяч каждая). Они могут быть активированы в случае выполнения указанных в договоре условий.

То есть, «Спартак» будет дожидаться средств длительное время. Также, возможно, существует вариант, при котором выступления Жиго не позволят россиянам рассчитывать на вышеуказанные транши.

С другой стороны, не стоит забывать, что у Жиго летом истекал срок действия контракта.