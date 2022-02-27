Панов призвал болельщиков «Спартака» не критиковать Ваноли

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, являющийся болельщиком «Спартака», призвал всех поклонников «красно-белых» не торопится с критикой в адрес нового главного тренера команды Паоло Ваноли. Напомним, что в дебютном официальном матче Ваноли спартаковцы проиграли со счётом 0:2 в московском дерби ЦСКА на своём поле.

«Не надо его критиковать. Вспомните, как начинал Тедеско. Про него даже говорили, что он вообще не тренер. А мне, кстати, он сразу понравился. И в итоге привёл нас ко второму месту. Вывел в Лигу чемпионов», – приводит слова Александра Панова «Спорт-Экспресс».

Московский «Спартак» в настоящее время остаётся лишь на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Отрыв от зоны переходных матчей «красно-белых» составляет только 4 очка. 2 марта «Спартаку» предстоит сыграть с «Кубанью» в рамках 1/8 финала Кубка России.