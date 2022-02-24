Терюшков оценил вероятность отъезда футболистов-легионеров из РПЛ в связи с событиями на Украине

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу возможности отъезда из российской Премьер-лиги футболистов-легионеров в связи с началом военной операции российских войск на территории Донецкой и Луганской Народных республик.

По мнению Терюшкова, этот вопрос пока не стоит на повестке дня, и он сомневается, что это может произойти. Если это и произойдёт, то представитель «Химок» не видим в этом большой проблемы.

«Такая возможность пока не обсуждается и, думаю, маловероятна. В любом случае, даже если это случится, это будет еще одним сигналом, что в российском футболе должны быть российские игроки. Я всегда говорил, что надо ориентироваться на своих доморощенных спортсменов», – приводит слова Романа Терюшкова Sport24.