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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» проиграл первый матч при Ваноли, а новички ЦСКА очень ярко проявили себя в дерби

26 Февраля 2022 • 20:59 Комментировать
Спартак Москва
0:2
ЦСКА Москва
2.60 3.25 2.85
2-й тайм

Центральным матчем 19-го тура РПЛ стало дерби всея Руси: «Спартак» - ЦСКА.

Протокол игры  
Спартак Москва 0:2ЦСКА Москва
  49'Язиджи Юсуф (0:1)
  79'Зайнутдинов Бактиёр (0:2)
Селихов АлександрЛитвинов РусланЖиго СамуэльДжикия Георгий  84' (Хлусевич Даниил (  84') Умяров Наиль   40'Мозес ВикторЗобнин Роман  69' (Николсон Шамар (  69') Мартинс КристоферАйртон ЛукасСоболев Александр Сергеевич  69' (Ларссон Джордан (  69') Промес Куинси
Запасные: Пруцев ДанилСвинов ИльяКутепов ИльяКлассен ЛеонБакаев ЗелимханМаксименко АлександрРассказов НиколайИгнатов МихаилЧернов Никита
Акинфеев ИгорьФукс Бруно  75' (Набабкин Кирилл (  75') Бийол ЯкаДивеев ИгорьФернандес Марио   24'Гбамин Жан-Филипп  90' (Мухин Максим (  90') Язиджи Юсуф  75' (Эджуке Чидера (  75'   83') Обляков ИванМедина Хесус  56' (Зайнутдинов Бактиёр (  56') Карраскаль Хорхе   30'  90' (Яковлев Владислав (  90') Заболотный Антон
Запасные: Боков ДанилаДзагоев АланАхметов ИльзатЩенников ГеоргийМагнуссон ХёрдурТороп Владислав
26 февраля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Веселее дебюта и не придумаешь. На февральском морозе, после долгих изнуряющих сборов и сразу дерби всея Руси против непримиримых соперников из ЦСКА. Паоло Ваноли отхлебнул максимум российского футбола из первого же официального матча. И всё это после жеребьёвки Лиги Европы, в которой выясняется, что играть нужно будет против более сильного «Лейпцига» Доменико Тедеско. И что по-настоящему домашнего матча «Спартак» лишён.

Алексей Березуцкий сразу козырнул пополнением – все 4 новичка оказались в старте. Гбамен, Медина, Карраскаль и Языджи составили полузащиту ЦСКА. Ваноли выступил скромнее, в основе вышел только Кристофер Мартинс, а Чернов, Пруцев, Классен, Хлусевич и Николсон начали смотреть дерби всея Руси со скамейки запасных. На первых минутах команды дали нам рассмотреть расстановку ЦСКА в три центральных защитника, новые сочетания «Спартака» в центре поля. Никто никуда не торопился.

«Красно-белые» играли первым номером, ЦСКА показывал, что контратаки будут очень опасны. Команды относились друг к другу с уважением, желание обострить заботило меньше, чем желание сыграть надёжно. Ошибок хватало, а остроты – нет. Не хватало и футбола, скорее суматоху смотрели немногочисленные зрители на «Открытие Арене». Марио Фернандес и Хорхе Карраскаль сели на жёлтые карточки, Соболев загубил пару неплохих моментов в отрывах «Спартака».

Первый момент случился по самый занавес тайма. Виктор Мозес на правом фланге снова обострил, завершив проход отличным прострелом. Литвинов увел защитника и освободил Промесу пространство для удара. Голландец мощно пробил в верхний угол, Акинфеев просто смотрел на мяч и видел уже гол, но ЦСКА спасла штанга. А на старте второго тайма «армейцы» прощать соперника не стали.

Опаснейший стандарт в трех метрах от штрафной площади заработал ЦСКА и Юсуф Язиджи сразу показал, за что его называют мастером стандартов. Шикарный удар в самый угол, до которого Селихов не дотянулся – 1:0. Следом заявил о себе и другой легионер ЦСКА. Карраскаль воспользовался диким привозом Умярова и вышел один на ворота Селихова. Очень опасный удар метров с 10 и мяч пролетает в сантиметрах от створа.

И еще момент был у новичка ЦСКА. Жан-Филипп Гбамен вдруг взял на себя инициативу, сместился с правого фланга к центру и крученным ударом отправлял мяч в дальнюю «девять». Чуть-чуть не попал. В качестве спасения Ваноли бросил в бой Николсона и Ларссона, отправил Жиго третьим нападающим. «Спартак» прижал «армейцев», но толковых моментов создать не сумел. Зато ЦСКА грамотно поймал соперника на контратаке. Карраскаль ускользнул от трех соперников и сделал перевод на Облякова. Иван прострелил, а Бактиер Зайнутдинов точным ударом в касание отправил мяч в «шестерку» - 0:2.

Проиграл «Спартак» первый матч под руководством Паоло Ваноли. А поклонники ЦСКА могут быть довольны – победа в дерби всея Руси, яркая игра новичков.

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