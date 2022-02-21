В год своего 100-летия московский «Спартак» провел презентацию нового клубного логотипа. По этому поводу был выпущен специальный ролик на официальном ютуб-канале «красно-белых».

«Встречаем юбилей с обновленным логотипом, чтобы подчеркнуть главные ценности красно-белой философии», - гласит сообщение клубной пресс-службы.

«Спартак» отпразднует столетний юбилей 18 апреля.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги московский коллектив набрал 23 балла после 18 туров и располагается лишь на девятом месте в турнирной таблице.

В первом официальном матче после перерыва «Спартак» сыграет против ЦСКА.