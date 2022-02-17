ЦСКА отдал Н'Диайе в аренду в Болгарию

Нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диайе остаток сезона проведет в болгарском чемпионате. Он перебирается туда по соглашению между ЦСКА и болгарским клубом «Арда», которое будет действовать до конца июня. Арендное соглашение не предусматривает право выкупа футболиста, уточняет пресс-служба ЦСКА.

Ранее 21-летний уроженец Республики Мали уже выступал в аренде в «Текстильщике» из Иваново, «Велесе», а также в шведском «Эскильстуна». В составе ЦСКА принадлежащий клубу с 2018 года футболист в итоге так пока что не провел ни одного матча.

Н'Диайе привлекался к выступлениям молодежных сборных Мали, проведя в общей сложности за них шестнадцать матчей.