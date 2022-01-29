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Бакаев: «На сборах у нас всегда всё хорошо, а потом в сезоне…»

29 Января 2022 • 23:42 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Московский «Спартак» активно готовится ко второй половине сезона под руководством новоиспеченного главного тренера Паоло Ваноли. Полузащитник команды Зелимхан Бакаев рассказал, как проходят тренировочные сборы и заметен ли прогресс на примере контрольного поединка со «Слованом» (2:2).

«На сборах у нас всегда все более-менее хорошо, а потом в сезоне… не все так гладко бывает. Здесь не нужно обольщаться, а учиться на ошибках», - прокомментировал Бакаев по итогам первой товарищеской встречи.

Бакаев в том матче записал на свой счет гол и результативную передачу. «Красно-белые» пропустили два мяча уже тогда, когда хавбек не находился на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев
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