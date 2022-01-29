Бакаев: «На сборах у нас всегда всё хорошо, а потом в сезоне…»

Московский «Спартак» активно готовится ко второй половине сезона под руководством новоиспеченного главного тренера Паоло Ваноли. Полузащитник команды Зелимхан Бакаев рассказал, как проходят тренировочные сборы и заметен ли прогресс на примере контрольного поединка со «Слованом» (2:2).

«На сборах у нас всегда все более-менее хорошо, а потом в сезоне… не все так гладко бывает. Здесь не нужно обольщаться, а учиться на ошибках», - прокомментировал Бакаев по итогам первой товарищеской встречи.

Бакаев в том матче записал на свой счет гол и результативную передачу. «Красно-белые» пропустили два мяча уже тогда, когда хавбек не находился на поле.