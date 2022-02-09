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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фукс: Дзагоев – это Дзагиньо, а Набабкин – Пирло и Каземиро, два в одном

09 Февраля 2022 • 21:08 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.90
26.02 19:00

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс поделился интересными деталями из раздевалки команды, рассказав, как в коллективе все шутят друг нда другом. В частности, он раскрыл прозвища Алана Дзагоева и Кирилла Набабкина, который на зимних тренировочных сборах активно пробуется на позиции опорника и даже забивает голы.

«Как Дзагоев прозвал Набабкина -  Андреа Пирло. Но это не только Пирло, но и Каземиро. А Дзагу я не могу ни с кем сравнить. Он – уникальный, у него техника бразильца. Поэтому его правильнее всего называть Дзагиньо», - ответил Фукс на вопросы клубной пресс-службы.

Напомним, что чемпионат России возобновляется уже через две недели. Свой первый матч «армейцы» проведут против «Спартака» - столичное дерби запланировано на 26 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев Кирилл Набабкин Бруно Фукс
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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