Фукс: Дзагоев – это Дзагиньо, а Набабкин – Пирло и Каземиро, два в одном

Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс поделился интересными деталями из раздевалки команды, рассказав, как в коллективе все шутят друг нда другом. В частности, он раскрыл прозвища Алана Дзагоева и Кирилла Набабкина, который на зимних тренировочных сборах активно пробуется на позиции опорника и даже забивает голы.

«Как Дзагоев прозвал Набабкина - Андреа Пирло. Но это не только Пирло, но и Каземиро. А Дзагу я не могу ни с кем сравнить. Он – уникальный, у него техника бразильца. Поэтому его правильнее всего называть Дзагиньо», - ответил Фукс на вопросы клубной пресс-службы.

Напомним, что чемпионат России возобновляется уже через две недели. Свой первый матч «армейцы» проведут против «Спартака» - столичное дерби запланировано на 26 февраля.