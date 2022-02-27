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Дмитрий Сенников: «Не думал, что армейцы успеют так сыграться, поэтому результат дерби удивил» эксклюзив

27 Февраля 2022 • 16:22 Комментировать
Спартак Москва
0:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о прошедшем дерби, в котором «Спартак» дома уступил ЦСКА (0:2).

- Как вам дерби?

- Результат неожиданный получился. «Спартак» играл дома, с принципиальным соперником. Больших изменений не было в составе. Всего один новичок вышел в основе. ЦСКА мне представлялся более загадочной командой. Казалось, что армейцы не успеют так сыграться к началу весенней части чемпионата. Но вышло совсем наоборот. Березуцкому удалось безболезненно поставить в состав всех новичков, и они здорово проявили себя.

- Это говорит об их высоком уровне?

- Да. Взяли футболистов высокого уровня, которые сразу готовы играть. Им не нужно адаптироваться ни к российскому футболу, ни к команде, ни к тактике. Они понимают, что от них требуется. Ну и готовность команды тоже говорит о многом. ЦСКА физически очень хорошо был готов. Да, были погрешности. У «Спартака» возникали моменты, чтобы забить. Но это были ошибки тактического плана. Видно, что пока не совсем все налажено. Но в игровом плане, мастерстве и скорости армейцы превзошли «Спартак».

- А как вам спартаковские новички – Мартинс и Николсон, который вышел на замену?

- Вообще ничем не запомнились, в отличие от армейских новичков – Карраскаля и Языджи, которые просто терзали оборону соперника. Спартаковские новобранцы ничем себя не проявили, хотя Никосон в конце бил почти с метра по воротам, но не забил.

- Его немного переоценили, получается?

- Это только один эпизод. Думаю, потом он разыграется. Всегда тяжело входить в игре, когда ты уступаешь. Тем более у ЦСКА массированная оборона, а Акинфееву очень тяжело забить.

- Уровень футбола в дерби понравился?

- Да. Не было очень грубых технических ошибок. Чувствовался накал. Качество игры было очень хорошее, если учесть весеннее поле. Плюс футболисты у нас не самые мастеровитые.

- Чем «Спартак» Ваноли принципиально отличается от «Спартака» Витории?

- Пока ничем. Я не увидел каких-то различий. У Витории у самого команда отличалась в Лиге Европы и чемпионате России. И пока «Спартак» Ваноли такой же, как «Спартак» Руя в РПЛ.

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- «Спартаку» скоро играть с «Лейпцигом». Нет опасений, что немцы разнесут нашу команду?

- Надо, чтобы матч состоялся. Немцы могут отказаться играть. Пока даже не известно, где «Спартак» проведет домашний матч. Могу сказать, что «Лейпциг» - очень хорошая команда. Если брать график, который у него сейчас есть в чемпионате, он очень насыщенный, как у «Бетиса», который играл против «Зенита». В ответной встрече с питерцами было видно, что команда подустала, потому что провела несколько матчей на высоком уровне. Она всех обыгрывала и с «Зенитом» ей было тяжело, потому что соперник был хорошо готов и по подбору футболистов тоже силен. «Спартак» может попасть в аналогичную ситуацию, что «Лейпциг» будет после какой-то тяжелой игры в своем чемпионате. Немцы не всегда стабильно выступают, но видно, что у них есть запас прочности. Красно-белым будет очень тяжело.

- Какие турнирные перспективы у ЦСКА и «Спартака»?

- ЦСКА может играть сильнее, но главное – это стабильность. Они одну-две игры проводят, а потом все. Запал заканчивается. Думаю, армейцы будут бороться за пятерку. Но есть «Зенит» и все остальные. Хотя по игре «Динамо» неплохо выглядит.

- У «Динамо» есть шанс остаться на первой строчке, которую оно сейчас занимает?

- Наверное, нет. Единственное, Слуцкий может преподнести сюрприз. Это опытный тренер. Разобрав игру с «Бетисом», он сделает какие-то выводы. 

- А «Спартак» за какие места будет бороться?

- Думаю, он займет место в первой восьмерке. Это сто процентов. Ниже точно не упадет с таким составом. Но посмотрим. Команда играет на три фронта. Тяжеловато немого. Но может, «Спартак» ради кубка чем-то пожертвует и захочет его выиграть, что давно не делал. Раз в чемпионате шансов уже нет. Для «Спартака» же важно только первое-второе место. Поэтому можно пожертвовать чемпионатом и ради выигрыша кубка.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Сенников
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