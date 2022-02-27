Бийол: «Новички ЦСКА показали блестящую игру»

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол высказался после матча 19-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком», в котором «армейцы» добыли победу со счётом 2:0.

Бийол после матча был доволен добытым результатом, своей игрой, а также игрой команды в целом. Особенно 23-летнему словенцу понравилась игра, которую продемонстрировали новички команды. Один из них, Юсуф Язиджи, отметился забитым голом.

«Новые игроки приехали, показали блестящую игру. Мы должны продолжать в том же направлении», – приводит слова Яки Бийола ТАСС.

Московский ЦСКА закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице, благодаря победе над «Спартаком».