Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» отправился на сбор в Турцию

15 Февраля 2022 • 12:18 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.95
26.02 19:00

Делегация московского «Спартака» вылетела на заключительный тренировочный сбор, который состоится в Турции.

Как информирует клубная пресс-служба, сбор «красно-белых» продлится с 15 по 19 февраля. В Турции подопечные Паоло Ваноли проведут две контрольные встречи – с «Нефтехимиком» и «Шахтёром» (Караганда).

По итогам 18 туров Премьер-лиги «народная команда» занимает лишь девятое место в турнирной таблице. Первый поединок после зимнего перерыва спартаковцы проведут против другого столичного коллектива – ЦСКА. Московское дерби пройдет 26 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отправился на сбор в Турцию
11:53 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется голкипером, которого хотел купить «Спартак»
03:00 · Россия. Премьер-лига
Руденко сменит «Спартак» на «Химки» 1
02:22 · Россия. Премьер-лига
Морозов стал игроком словенского «Целе» 1 официально
00:54 · Россия. Премьер-лига
Приобретение ЦСКА Карраскаля затягивается из-за сложностей с документами 1
00:10 · Россия. Премьер-лига
«Это полнейшая глупость»: Колосков отреагировал на слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
14 Февраля
21:51 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий пожаловался на кадровые проблемы «Рубина» на зимних тренировочных сборах
20:39 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Российские клубы богаче, но в Нидерландах лучше инфраструктура и организация»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Глава судейского департамента РФС не исключил, что в России появится система автоматического определения офсайда
19:42 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц останется главой судейского комитета до конца сезона
18:29 · Россия. Премьер-лига
​У Сутормина два варианта, один из них – продлить контракт с «Зенитом»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Инкапье: «Неправда, к нам из «Зенита» никто не обращался» эксклюзив
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Малафеев не смог получить американскую визу 2
16:11 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» снова могут регистрировать новичков
15:47 · Россия. Премьер-лига
​«Зениту» интересен эквадорец из «Байера» 1
Все новости
Рекомендуем