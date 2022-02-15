«Спартак» отправился на сбор в Турцию

Делегация московского «Спартака» вылетела на заключительный тренировочный сбор, который состоится в Турции.

Как информирует клубная пресс-служба, сбор «красно-белых» продлится с 15 по 19 февраля. В Турции подопечные Паоло Ваноли проведут две контрольные встречи – с «Нефтехимиком» и «Шахтёром» (Караганда).

По итогам 18 туров Премьер-лиги «народная команда» занимает лишь девятое место в турнирной таблице. Первый поединок после зимнего перерыва спартаковцы проведут против другого столичного коллектива – ЦСКА. Московское дерби пройдет 26 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена».