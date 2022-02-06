Умяров – о сборах «Спартака»: «Надеюсь, в официальных матчах пойдут только победы»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился деталями подготовки команды на зимних тренировочных сборах. В частности, футболист прокомментировал неуверенную игру «красно-белых», которые три из трех матчей с заведомо более слабыми соперниками свели вничью.

«Три ничьих на сборах? Конечно, хотим побеждать. Надеюсь, в официальных матчах пойдут только победы. В «Спартаке» я впервые вышел с капитанской повязкой, даже в товарищеском матче это невероятная и огромная честь, и я горд, что тренер предоставил мне такую возможность», - рассказал Умяров клубной пресс-службе.

Напомним, что первый официальный поединок под руководством Паоло Ваноли столичный коллектив проведет 26 февраля, сразившись в дерби с ЦСКА.