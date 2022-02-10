Московский ЦСКА планирует подписать еще одного футболиста в среднюю линию команды. Столичный клуб активно следит за выступлениями полузащитника «Лестера» и сборной Сенегала Нампали Менди.

Оказывается, скауты «армейцев» посещали матчи игрока на прошедшем Кубке африканских наций, который закончился для его национальной команды триумфом. Такой информацией поделился источник Transfermarkt.ru.

Также отмечается, что Менди страдает от нехватки игровой практики в составе «Лестера», из-за чего он сам не против сменить клубную прописку. Потенциальная сумма сделки по 29-летнему хавбеку оценивается в пять миллионов евро.