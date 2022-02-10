Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА обратил своё внимание на полузащитника «Лестера» слухи

10 Февраля 2022 • 17:29 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.90
26.02 19:00

Московский ЦСКА планирует подписать еще одного футболиста в среднюю линию команды. Столичный клуб активно следит за выступлениями полузащитника «Лестера» и сборной Сенегала Нампали Менди.

Оказывается, скауты «армейцев» посещали матчи игрока на прошедшем Кубке африканских наций, который закончился для его национальной команды триумфом. Такой информацией поделился источник Transfermarkt.ru.

Также отмечается, что Менди страдает от нехватки игровой практики в составе «Лестера», из-за чего он сам не против сменить клубную прописку. Потенциальная сумма сделки по 29-летнему хавбеку оценивается в пять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лестер Нампали Менди трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» практически договорился с Ерохиным о продлении контракта
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Копенгаген» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:29 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА обратил своё внимание на полузащитника «Лестера» слухи
17:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Хаджикадунич может отправиться в аренду в «Мальмё»
16:45 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:42 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ обсудят расширение чемпионата до 18 команд
16:33 · Россия. Премьер-лига
Умяров поделился впечатлением о Ваноли
16:30 · Россия. Премьер-лига
Дивеев рассказал, в чём Дзюба лучше Лукаку
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Умяров: «Было бы приятно, если бы нас с Карпиным сравнивали как игроков, а не внешне»
16:18 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» может сделать предложение хавбеку «Спартака» слухи
15:48 · Россия. Премьер-лига
Гайч останется в «Уэске» до конца сезона
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Умяров: «Самое обидное, что не было прощания с Руем Виторией»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: «В «Спартаке» Тиль будет играть без желания»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Шварц подвёл итоги контрольного поединка с тбилисским «Динамо»
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Мозес продлил контракт со «Спартаком» - источник 1
Все новости
Рекомендуем