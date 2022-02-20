Стало известно, почему сорвался переход Эльнени в ЦСКА

Недавно появилась информация, что переход полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена, над которым сейчас активно работает руководство московского ЦСКА, не был приоритетной целью столичного клуба на оставшиеся дни трансферного окна. Как сообщалось ранее, поначалу «армейцы» пытались подписать хавбека лондонского «Арсенала» Мохамеда Эльнени.

Агент египетского футболиста в разговоре со Sport24 рассказал, почему сделка в конечном итоге не состоялась. Оказывается, на этом настояли сами англичане. «Такой вариант действительно был. Почему трансфер сорвался? «Арсенал» не захотел отпускать Мохамеда», - прокомментировал Вильям Д’Авила.