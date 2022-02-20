​Заболотный – о голе «ножницами»: «Мне свойственно так забивать»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой недавний гол «ножницами» в товарищеском матче против «Мурсии».

«Мне свойственно забивать такие голы, ничего сверхъестественного не произошло, тем более это была обычная товарищеская игра. Не стал бы давать себе высокие оценки», - высказался Заболотный, чьи слова приводятся на официальном сайте ЦСКА.

По словам Заболотного, сейчас не время говорить о том, кто в какой форме находится. Футболист предлагает дождаться возобновления сезона.

Первый официальный матч в 2022 году ЦСКА проведёт в субботу, 26 февраля. В этот день команда Алексея Березуцкого сыграет против «Спартака».