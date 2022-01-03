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Динияр Билялетдинов – о «Спартаке»: «Перепады настроений должны закончиться»

03 Января 2022 • 14:16 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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26.02 19:00

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился своими ожиданиями от второй половины сезона российской Премьер-лиги. Эксперт заявил, что пока непонятно, как на столичный клуб повлияет назначение нового наставника для футболистов, Паоло Ваноли.

«Смена тренера перед зимней паузой — палка о двух концах. Тут ситуация 50 на 50. Перепады настроений должны закончиться, на какое-то стабильное плато должны выйти», - цитирует Билялетдинова ТАСС.

По его словам, у Ваноли есть время, чтобы освоиться и оценить кадровую ситуацию в коллективе. При этом, полтора месяца может быть слишком мало, чтобы привить игрокам свою философию, считает Билялетдинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов Паоло Ваноли
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