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Владимир Пономарёв: ЦСКА смогут вскрыть оборону «Спартака» и забить 1-2 гола эксклюзив

25 Февраля 2022 • 22:18 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.60 3.25 2.85
Через 19 ч. 58 мин.
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «армейцами».

«Пока всё очень тревожно. Не видел я ещё армейскую команду целиком в сборе. Мне кажется, что нет ещё у них окончательного состава. Но уже приобрели многих игроков, наверное усилились. У ЦСКА впереди что-то точно есть. Заболотный - настырный форвард, он не очень хорошо работает с мячом, но хорошо открывается и врывается в штрафную площадь соперника. Забить он может всегда, он опасный форвард. Но на него нужно играть. Эджуке может навертеть кого угодно. Он зарабатывает много штрафных на себе.

«Спартак» мне не нравится игрой в обороне, надёжности там нет. Надеяться там не на кого. Два центральных защитника делают много ошибок, не умеют мяч отнимать внизу. Они ложатся под мяч, но находятся далеко от бьющего игрока зачастую. Я всегда говорил, если есть время, нужно двигаться вперёд к мячу. Накройте самые опасные части тела - сердце и яйца - и двигайтесь вперёд лицом. Они ложатся боком, спиной, а это безобразно. Это уже трудно перевоспитать.

В этом плане ЦСКА предпочтительнее. Они могут вскрыть оборону «Спартака» и забить 1-2 гола. Плохо «красно-белые» обороняются. Полузащита тоже усилилась у ЦСКА. Ахметов и Обляков - это не полузащитники уровня еврокубков. Они дают пасы назад да поперёк. Такая игра у нас и в сборной. Это самое простое, что можно сделать. А полузащитник должен создавать. У «Спартака» таких хороших полузащитников тоже нет, а вот у ЦСКА они возможно появились с новыми приобретениями. Оборона у ЦСКА неплохая, все-таки Березуцкий сам был защитником, он соображает в этом. Если Фернандеса ещё поставят на место, чтобы он не заигрывался впереди, будет ещё лучше. Акинфеев сейчас в порядке. Так что я предпочтение отдаю «армейцам». Домашний стадион уже не даёт большого преимущества в наше время. Так что я думаю, что ЦСКА выиграет», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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