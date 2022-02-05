Червиченко считает, что «Спартаку» нужно было продать Жиго, как это сделал с Азмуном «Зенит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко снова заговорил о кампании столичного клуба в зимнее трансферное окно. Экс-чиновнику до сих пор непонятны некоторые действия руководства, а в этот раз он заострил свое внимание на переходе защитника Самуэля Жиго.

«Внутри команды точно находится какой-то вредитель, который позволяет, чтобы трансфер Жиго свершился, а он остается в команде. То есть не идет по тому пути, чтобы продать отрезанный ломоть, как это сделал «Зенит» в случае с Азмуном, а наоборот оставляет игрока в команде. Для чего? Чтобы платить ему зарплату? Убиваться последние полгода Жиго точно не будет», - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

Напомним, что в январе Жиго согласовал контракт с «Марселем», но следующие шесть месяцев проведет в Москве на правах аренды. Причина такой странной, на первый взгляд, формулы – запрет французского клуба на регистрацию новичков, который вступает в силу именно с лета.