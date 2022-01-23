Каттани: Айртон интересен многим клубам, но «Спартак» не собирается его отпускать

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал решение клуба продлить трудовой договор с защитником Айртоном Лукасом. Оказывается, на бразильца претендовали сразу несколько команд.

«Айртон — очень ценный игрок, один из тех, кто составляет костяк команды и заметен на поле в каждом матче. Переговоры были не так просты, ведь Айртон интересен многим клубам и ценится на футбольном рынке высоко. Его уход? Ни в коем случае. Это даже не обсуждается», - поделился итальянский специалист в разговоре с пресс-службой «красно-белых».

Также Каттани отметил, что самому футболисту нравится в Москве. По его словам, продление Айртона было одной из приоритетных целей «Спартака».