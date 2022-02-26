Ваноли со спартаковскими ветеранами почтил память Старостина

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, вместе с руководителями и ветеранами клуба, на Ваганьковском кладбище почтил память Николая Старостина. Со дня рождения Николая Петровича исполнилось 120 лет.

Могилу Старостина, кроме Ваноли, посетили Никита Симонян, Сергей Родионов, Сергей Шавло и другие. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

Напомним, что сегодня, 26 февраля, в 19:00 по московскому времени начнётся матч 19-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Спартак» сыграет с ЦСКА.