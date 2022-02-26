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Ваноли со спартаковскими ветеранами почтил память Старостина

26 Февраля 2022 • 14:22 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.60 3.25 2.85
Через 3 ч. 55 мин.

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, вместе с руководителями и ветеранами клуба, на Ваганьковском кладбище почтил память Николая Старостина. Со дня рождения Николая Петровича исполнилось 120 лет.

Могилу Старостина, кроме Ваноли, посетили Никита Симонян, Сергей Родионов, Сергей Шавло и другие. Об этом сообщает официальный сайт «красно-белых».

Напомним, что сегодня, 26 февраля, в 19:00 по московскому времени начнётся матч 19-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Спартак» сыграет с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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