Гайч не вернётся в ЦСКА

Нападающий «Уэски» Адольфо Гайч не намерен прерывать аренду в испанском клубе и возвращаться в расположение ЦСКА, которому принадлежат права на аргентинца. По словам агента Гайча Фабиана Бустоса, слухи о возвращении игрока в Москву не соответствуют действительности.

«Это неправда. На данный момент Адольфо – игрок «Уэски», – заявил агент футболиста в беседе с корреспондентом российского издания Sport 24.

Отметим, что «Уэска» на данный момент выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. В 18 матчах за клуб Гайч сумел отличиться одним голом и двумя голевыми передачами.