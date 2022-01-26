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Гайч не вернётся в ЦСКА

26 Января 2022 • 15:59 Комментировать
Эйбар
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Уэска
1.85 3.50 4.40
29.01 20:15

Нападающий «Уэски» Адольфо Гайч не намерен прерывать аренду в испанском клубе и возвращаться в расположение ЦСКА, которому принадлежат права на аргентинца. По словам агента Гайча Фабиана Бустоса, слухи о возвращении игрока в Москву не соответствуют действительности.

«Это неправда. На данный момент Адольфо – игрок «Уэски», – заявил агент футболиста в беседе с корреспондентом российского издания Sport 24.

Отметим, что «Уэска» на данный момент выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. В 18 матчах за клуб Гайч сумел отличиться одним голом и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч
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