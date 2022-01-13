Бабаян останется в ЦСКА

Член тренерского штаба московского ЦСКА Григорий Бабаян останется в клубе, несмотря на возвращение Василия Березуцкого. На данный момент тренер отсутствует на сборах клуба в Испании, что и породило различные слухи о возможном уходе.

«Да, я немножко застрял в Алматы, все закрыто, не могу выехать. Но документы уже готовят, на днях должен вылететь», – заявил Бабаян автору телеграм-канала «СпортРадар.kz» Владимиру Жаркову.

Напомним, что ранее в тренерский штаб «армейцев» вернулся Василий Березуцкий, который вместе с Виктором Ганчаренко был уволен из «Краснодара». Первый матч после зимней паузы в РПЛ «армейцы» проведут против московского Спартака.