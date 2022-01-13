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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаян останется в ЦСКА

13 Января 2022 • 22:27 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
2.50 3.25 2.90
26.02 19:00

Член тренерского штаба московского ЦСКА Григорий Бабаян останется в клубе, несмотря на возвращение Василия Березуцкого. На данный момент тренер отсутствует на сборах клуба в Испании, что и породило различные слухи о возможном уходе.

«Да, я немножко застрял в Алматы, все закрыто, не могу выехать. Но документы уже готовят, на днях должен вылететь», – заявил Бабаян автору телеграм-канала «СпортРадар.kz» Владимиру Жаркову.

Напомним, что ранее в тренерский штаб «армейцев» вернулся Василий Березуцкий, который вместе с Виктором Ганчаренко был уволен из «Краснодара». Первый матч после зимней паузы в РПЛ «армейцы» проведут против московского Спартака.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Григорий Бабаян
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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