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Васин продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

18 Февраля 2022 • 00:10 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.50 3.30 2.85
26.02 19:00

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. Футболист, у которого летом истекал срок действия контракта с «армейским» клубом, в скором времени будет представлен в качестве нового подписания «Кайрата».

Подобными сведениями у себя в телеграм-канале поделился журналист Иван Карпов. Согласно источнику, столичная команда хотела разгрузить зарплатную ведомость, поэтому согласилась за небольшую сумму отпустить Васина.

Соглашение 33-летнего защитника с «Кайратом» будет рассчитано на один год, но одним из пунктов договора является возможная опция продления еще на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кайрат Виктор Васин
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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