Защитник московского ЦСКА Виктор Васин продолжит карьеру в чемпионате Казахстана. Футболист, у которого летом истекал срок действия контракта с «армейским» клубом, в скором времени будет представлен в качестве нового подписания «Кайрата».

Подобными сведениями у себя в телеграм-канале поделился журналист Иван Карпов. Согласно источнику, столичная команда хотела разгрузить зарплатную ведомость, поэтому согласилась за небольшую сумму отпустить Васина.

Соглашение 33-летнего защитника с «Кайратом» будет рассчитано на один год, но одним из пунктов договора является возможная опция продления еще на сезон.