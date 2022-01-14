Бывший вратарь «Спартака» назвал Бакаева лучшим полузащитником клуба

Анзор Кавазашвили, который защищал ворота московского «Спартака» с 1969 по 1971 год, назвал Зелимхана Бакаева лучшим полузащитником в нынешнем составе «красно-белых». Бывший вратарь сборной СССР также выразил надежду, что Зелимхан продлит контракт и останется в клубе.

«Сегодня Бакаев — самый лучший полузащитник «Спартака», который на протяжении 2-3 лет находится на высоком уровне. Это очень сильный игрок», – рассказал Кавазашвили в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что в этом сезоне Бакаев провел за московский «Спартак» 16 матчей в Премьер лиге, в которых отметился лишь тремя результативными передачами.