Дивеев: «Ничего не знаю про интерес «Венеции» и «Наполи»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на слухи о его возможном уходе из команды. Напомним, что ранее россиянина активно сватали в клубы Серии А, а именно в «Венецию» и «Наполи».

По словам футболиста, это информация не соответствует действительности. «Ничего не знаю про интерес этих клубов. «Венеция», «Наполи», что там еще пишут? У меня контракт с ЦСКА, и я буду работать здесь. Когда агент мне скажет, что есть конкретное предолжение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы», - цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

Стоит также уточнить, что некоторые источники сообщали об интересе к игроку со стороны представителей АПЛ. Действующее соглашение Дивеева с «армейцами» истекает в середине 2024 года.