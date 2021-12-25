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Гаврилов усомнился в эффективности трансферной кампании «Спартака»

25 Декабря 2021 • 17:08 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
26.02 19:00

Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно решил сменить вектор развития клуба, начав подписывать преимущественно молодых футболистов. В подобной стратегии усомнился бывший игрок «красно-белых» Юрий Гаврилов, приведя несколько аргументов.

«Академия «Спартака» больше не работает? Не понимаю таких покупок. Команду нужно комплектовать так, чтобы был баланс — половина опытных игроков, остальные молодежь. Одни определяют игру команды, а остальные ее функциональные возможности», - прокомментировал эксперт в разговоре с «РБ Спорт».

С другой стороны, он не исключил, что новые переходы столичного клуба действительно могут помочь добиться результатов. По словам Гаврилова, все будет более понятно спустя некоторое время.

Напомним, что самым дорогим трансфером «Спартака» пока является ямайский нападающий Шамар Николсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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