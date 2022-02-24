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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС и РПЛ сделали заявление по матчам ближайшего тура чемпионата России

24 Февраля 2022 • 11:03 Комментировать
Нижний Новгород
...
Урал
26.02 14:00

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделали совместное заявление о ситуации вокруг ближайшего тура, который должен стать первым после зимней паузы.

«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – говорится в заявлении.

Напомним, что в субботу запланирована игра «Сочи» — «Арсенал» Тула, а в воскресенье должны были проведены две игры «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» Москва.

Все остальные игры чемпионата России должны состояться в запланированные даты и время.


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РФС РПЛ
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