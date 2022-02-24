РФС и РПЛ сделали заявление по матчам ближайшего тура чемпионата России

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделали совместное заявление о ситуации вокруг ближайшего тура, который должен стать первым после зимней паузы.

«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – говорится в заявлении.

Напомним, что в субботу запланирована игра «Сочи» — «Арсенал» Тула, а в воскресенье должны были проведены две игры «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» Москва.

Все остальные игры чемпионата России должны состояться в запланированные даты и время.