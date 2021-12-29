«Спартак» решил продлить контракт с Айртоном

Осенью начали ходить слухи о возможном уходе защитника Лукаса Айртона из «Спартака». Различные источники сообщали, что к бразильцу присутствует предметный интерес из ведущих чемпионатов Европы.

Однако теперь оказалось, что «красно-белые» попытаются удержать футболиста у себя. Как стало известно Metaratings, новый спортивный директор клуба Лука Каттани был впечатлен игрой Айртона, поэтому не желает расставаться с ним.

Действующий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2024 года, а москвичи уже начали с ним переговоры касательно возможной пролонгации.

В текущем сезоне Айртон является ключевым исполнителем команды, выйдя на поле в 25 матчах во всех турнирах.