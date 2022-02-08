Маслов благодарен «Спартаку» за поддержку

Как мы уже сообщали, московский «Спартак» предложил Павлу Маслову продление контракта, несмотря на то, что сейчас 21-летний защитник залечивает травму. Таким образом руководство клуба дало понять игроку, что верит в него и считает неотъемлемой частью команды. Маслов, в свою очередь, также благодарен за проявленное доверие.

- Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период, - пояснил Маслов, слова которого цитирует официальный сайт «бело-красных».

Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года, проведя за все это время 39 матчей во всех турнирах. Однако последние восемь месяцев он остается в лазарете вследствие серьезной травмы, при этом ему была сделана операция.