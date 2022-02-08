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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов благодарен «Спартаку» за поддержку

08 Февраля 2022 • 01:26 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
2.45 3.30 2.90
26.02 19:00

Как мы уже сообщали, московский «Спартак» предложил Павлу Маслову продление контракта, несмотря на то, что сейчас 21-летний защитник залечивает травму. Таким образом руководство клуба дало понять игроку, что верит в него и считает неотъемлемой частью команды. Маслов, в свою очередь, также благодарен за проявленное доверие.

- Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период, - пояснил Маслов, слова которого цитирует официальный сайт «бело-красных».

Маслов выступает за «Спартак» с 2018 года, проведя за все это время 39 матчей во всех турнирах. Однако последние восемь месяцев он остается в лазарете вследствие серьезной травмы, при этом ему была сделана операция.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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