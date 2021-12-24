Газизов: «Мне нечего скрывать»

Диалог между владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым продолжается посредством прессы. Газизов прокомментировал высказывания чиновника, который упрекнул его в незаконности агентских комиссий в сделках по трансферах экс-игроков «красно-белых», Александра Кокорина и Остона Урунова.

«Наконец-то Леонид Арнольдович Федун ответил мне после моего увольнения. Плохо, что сделал это через СМИ. «Спартак» может действовать хоть как, мне скрывать нечего», - заявил специалист в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Также он добавил, что опровержение информации касательно передачи часть акций клуба будет рассматривать суд. По словам Газизова, на данный момент это единственный способ, который может разрешить конфликт между сторонами.