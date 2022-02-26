Евросоюз ввёл санкции против владельца «Локомотива», спонсора «Спартака» и партнёра тульского «Арсенала»

Европейский союз ввёл санкции против ряда российских компаний, связанных с футболом. В частности, под ограничения попали «РЖД», банк «Открытие», а также государственная корпорация «Ростех».

Компаниям запрещены сделки по купле-продаже, операции с ценными бумагами, а также инвестициями. Об этом сообщает официальный сайт Евросоюза.

Компания «РЖД» владеет московским «Локомотивом». Банк «Открытие» является спонсоров столичного «Спартака» и владельцем стадиона клуба. Корпорация «Ростех» – партнёр ещё одного представителя российской Премьер-лиги – тульского «Арсенала».