Нападающий «Спартака» успешно прошел медосмотр в «Сочи»

Нападающий Георгий Мелкадзе в самое ближайшее время официально будет представлен в качестве футболиста «Сочи» - сегодня он уже прошел медицинский осмотр в своем новом клубе. Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение будет подписано сроком на 2,5 года.

Сейчас 24-летний форвард является игроком «Спартака», в «красно-белую» систему он вошел еще в 2008 году, а с 2014 начал выступать за взрослую команду «Спартака». Однако в последнее время чаще всего мытарился по арендам - «Тосно», «Тамбов», в последнее время, 2020/2021 - «Ахмат». Привлекался в юношеские и молодежные сборные России.