«Динамо-Брест» продлило аренду защитника «Сочи»

«Динамо-Брест» ещё на один сезон продлило аренду защитника «Сочи» Вадима Милютина.

Весь 2022 календарный год 19-летний Милютин проведёт в Беларуси, сообщает официальный сайт «Сочи».

Вадим Милютин проведёт 2022-й год в брестском «Динамо»



Между клубами заключена договорённость об аренде 19-летнего защитника системы «Сочи».



Отметим, что отрезок минувшего года Вадим также провёл в составе брестчан.



Желаем удачи, Вадим! pic.twitter.com/et4iYMoSpX — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 11, 2022

Напомним, что на правах аренды Вадим Милютин выступает с лета прошлого года.

В сезоне 2021 года Вадим Милютин провёл за «Динамо-Брест» во всех турнирах лишь два матча, при этом в одном из них он вышел на поле лишь в самом конце встречи на одну минуту.