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«Динамо-Брест» продлило аренду защитника «Сочи»

12 Января 2022 • 02:24 Комментировать
Сочи
...
Арсенал Тула
26.02 16:30

«Динамо-Брест» ещё на один сезон продлило аренду защитника «Сочи» Вадима Милютина.

Весь 2022 календарный год 19-летний Милютин проведёт в Беларуси, сообщает официальный сайт «Сочи».

Напомним, что на правах аренды Вадим Милютин выступает с лета прошлого года.

В сезоне 2021 года Вадим Милютин провёл за «Динамо-Брест» во всех турнирах лишь два матча, при этом в одном из них он вышел на поле лишь в самом конце встречи на одну минуту.

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