«Сочи» переиграл «Арсенал» и закрепился на третьем месте

Завершился очередной матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Сочи» и тульским «Арсеналом». В домашнем поединке сочинцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Протокол игры
|Сочи
|2:0
|Арсенал Тула
|(1:0) Ангбан Викторьен50'
|(2:0) Юсупов Артур77'
Адамов Денис•Юрганов Игорь•Прохин Данила • 59'Родригао • 62'Заика Кирилл 9' 82' (Маргасов Тимофей ( 82') •Бурмистров Никита•Ангбан Викторьен 80' (Попов Ивелин ( 80') •Жоаозиньо Рамос 46' (Юсупов Артур ( 46') •Терехов Сергей•Цаллагов Ибрагим•Касьерра Матео 79' (Мелкадзе Георгий ( 79')
Коченков Антон•Смольников Игорь•Беляев Максим • 27'Сокол Артём•Степанов Данил • 45'Кангва Кингс•Костадинов Георги 68' (Гулиев Аяз ( 68') •Кангва Эванс 84' (Луценко Евгений ( 84') •Ткачёв Сергей•Чаушич Горан•Марков Евгений 10' 53' (Деспотович Джордже ( 53')
26 февраля. Стадион "Фишт" (Сочи).
Оба гола были забиты во втором тайме усилиями Викторьена Ангбана и Артура Юсупова, реализовавшего пенальти.
Победа позволила «Сочи» укрепиться на третьем месте турнирной таблицы, тульский «Арсенал» остался в зоне стыковых матчей – на 13-й строчке.