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«Сочи» переиграл «Арсенал» и закрепился на третьем месте

26 Февраля 2022 • 18:28 Комментировать
Сочи
2:0
Арсенал Тула
окончен

Завершился очередной матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Сочи» и тульским «Арсеналом». В домашнем поединке сочинцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.

 

Протокол игры  
Сочи 2:0Арсенал Тула
(1:0) Ангбан Викторьен50'   
(2:0) Юсупов Артур77'   
Адамов ДенисЮрганов ИгорьПрохин Данила   59'Родригао   62'Заика Кирилл   9'  82' (Маргасов Тимофей (  82') Бурмистров НикитаАнгбан Викторьен  80' (Попов Ивелин (  80') Жоаозиньо Рамос  46' (Юсупов Артур (  46') Терехов СергейЦаллагов ИбрагимКасьерра Матео  79' (Мелкадзе Георгий (  79')
Запасные: Джанаев СосланДркушич ВаняМакарчук АртёмЗаболотный НиколайВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
Коченков АнтонСмольников ИгорьБеляев Максим   27'Сокол АртёмСтепанов Данил   45'Кангва КингсКостадинов Георги  68' (Гулиев Аяз (  68') Кангва Эванс  84' (Луценко Евгений (  84') Ткачёв СергейЧаушич ГоранМарков Евгений   10'  53' (Деспотович Джордже (  53')
Запасные: Кулешин ИльяКайнов МаксимНовосельцев ИванШамов ЕгорПанченко КириллДавиташвили ЗурикоАджоев ГурамХабибов АнсорЛевашов Михаил
26 февраля. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Оба гола были забиты во втором тайме усилиями Викторьена Ангбана и Артура Юсупова, реализовавшего пенальти.

Победа позволила «Сочи» укрепиться на третьем месте турнирной таблицы, тульский «Арсенал» остался в зоне стыковых матчей – на 13-й строчке.   

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Арсенал Тула Сочи
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