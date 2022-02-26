«Сочи» переиграл «Арсенал» и закрепился на третьем месте

Завершился очередной матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Сочи» и тульским «Арсеналом». В домашнем поединке сочинцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме усилиями Викторьена Ангбана и Артура Юсупова, реализовавшего пенальти.

Победа позволила «Сочи» укрепиться на третьем месте турнирной таблицы, тульский «Арсенал» остался в зоне стыковых матчей – на 13-й строчке.