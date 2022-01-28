Тульский «Арсенал» потерял из-за COVID-19 своего голкипера

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов отсутствует на сборе тульского «Арсенала», проходящего в Турции, в Белеке. Как оказалось, причина - коронавирус. Левашов почувствовал недомогание после первого сбора, сданный тест подтвердил - это COVID-19. Сейчас голкипер уже находится в Туле, где ему назначено соответствующее лечение, сообщает официальный «Твиттер» клуба.

Что до «Арсенала», то руководство тульского клуба запланировало для второго сбора целых четыре контрольных матча - 30 января против «Акрона», в тот же день будет встреча с сербским «Нови Пазаром», затем, 5 февраля, будут еще две контрольные игры - с датским «Эсбьергом» и сербским «Борацом».