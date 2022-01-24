«Сочи» усилился новичком из Словении

«Сочи» усилился словенским центрзащитником Ваней Дркушич. О контракте с 22-летним футболистом сообщается в официальном телеграм-канале сочинского клуба. Детали трансфера не сообщаются, однако, по информации приложения Transfermarkt, стоимость игрока составляет 300 тысяч евро. Доселе Ваня выступал в составе клуба «Браво» в чемпионате Словении, в текущем сезоне он сыграл в девятнадцати матчах, дважды отличившись.

Ваня Дркушич родился 30 октября 1999 года, его рост - 186 см, вес - 82 кг. «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.