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«Сочи» усилился новичком из Словении

24 Января 2022 • 20:31 Комментировать
Сочи
...
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26.02 16:30

«Сочи» усилился словенским центрзащитником Ваней Дркушич. О контракте с 22-летним футболистом сообщается в официальном телеграм-канале сочинского клуба. Детали трансфера не сообщаются, однако, по информации приложения Transfermarkt, стоимость игрока составляет 300 тысяч евро. Доселе Ваня выступал в составе клуба «Браво» в чемпионате Словении, в текущем сезоне он сыграл в девятнадцати матчах, дважды отличившись.

Ваня Дркушич родился 30 октября 1999 года, его рост - 186 см, вес - 82 кг. «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич
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