В «Сочи» подтвердили намерения пробиться в еврокубки по итогам сезона

На фоне удачных выступлений «Сочи» в первой части российской Премьер-лиги клуб снова надеется пробиться в еврокубки по итогам сезона. Об этом заявил генеральный директор Дмитрий Рубашко.

По его словам, подобная задача ставилась перед футболистами еще накануне нового розыгрыша первенства.

«Назовите мне хоть одну команду, которая не ставит перед собой цель быть выше в турнирной таблице. Двигаться вперед — это нормальное желание для всех. Мы в этом сезоне уже играли в еврокубках, попробовали. Естественно, в следующем сезоне хотим тоже», - прокомментировал специалист в разговоре со Sport24.

Напомним, что после 19 сыгранных туров «Сочи» располагается на третьем месте, опережая идущий шестым «Локомотив» на три очка.