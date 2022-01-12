Румынский клуб приобрёл форварда «Сочи»

Хорватский форвард «Сочи» Марко Дуганджич стал игроком румынского «ЧФР Клуж».

За 27-летнего форварда румынский клуб заплатил 500 тысяч евро, сообщает Transfermarkt. При этом пока неизвестно о сроках контракта Дуганджича с «ЧФР Клуж».

Напомним, что в «Сочи» Марко Дуганджич перешёл из румынского «Ботошани» в октябре 2020 года за те же 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Марко Дуганджич потерял место в составе «Сочи». Во всех турнирах хорват провёл лишь семь матчей, но при этом он успел отметиться тремя забитыми мячами.