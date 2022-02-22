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​Ротенберг: «Санкции не повлияют на «Сочи»

22 Февраля 2022 • 18:33 Комментировать
Сочи
...
Арсенал Тула
26.02 16:30

Против владельца «Сочи» Бориса Ротенберга были введены санкции в Великобритании. Связано это с признанием Россией ДНР и ЛНР. Сам Ротенберг ответил на вопрос по поводу влияния санкций на «Сочи».

«Санкции Великобритании не повлияют на «Сочи» и поддержку клуба с моей стороны», - высказался Ротенберг, чьи слова приводит «РИА Новости».

На текущий момент «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 26 февраля. В этот день сочинцы на своём поле сыграют против тульского «Арсенала». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Ротенберг Сочи
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СОЧИ АРСЕНАЛ ТУЛА
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