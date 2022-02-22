​Ротенберг: «Санкции не повлияют на «Сочи»

Против владельца «Сочи» Бориса Ротенберга были введены санкции в Великобритании. Связано это с признанием Россией ДНР и ЛНР. Сам Ротенберг ответил на вопрос по поводу влияния санкций на «Сочи».

«Санкции Великобритании не повлияют на «Сочи» и поддержку клуба с моей стороны», - высказался Ротенберг, чьи слова приводит «РИА Новости».

На текущий момент «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 26 февраля. В этот день сочинцы на своём поле сыграют против тульского «Арсенала». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.