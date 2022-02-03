Деспотович будет получать в «Арсенале» в два раза меньше, чем в «Рубине»

Тульский «Арсенал» официально объявил о подписании нападающего Джордже Деспотовича, покинувшего в январе «Рубин» после конфликта с руководством клуба. Оказывается, ради этого перехода сербскому футболисту пришлось согласиться на понижение зарплаты.

Если в Казани годовой оклад игрока составлял около одного миллиона евро без учета бонусов, то в Туле эта сумма упала в два раза. По информации журналиста Ивана Карпова, предоставившего данные в своем телеграм-канале, в «Арсенале» Деспотович будет получать три миллиона рублей в месяц (~500 тысяч евро в год).

Примечательно, что полтора года назад форвард требовал у московского ЦСКА в два с половиной раза больше денег за свою подпись под контрактом.