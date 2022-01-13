Федотов – о Витории: «Не каждый дважды обыграет «Наполи»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился своим мнением касательно судьбы португальского специалиста Руя Витории в России, который был уволен «Спартаком» всего лишь после нескольких месяцев работы.

Федотов признался, что ему «по-тренерски» обидно за своего коллегу по амплуа. По его словам, Витория с полной серьезностью и профессионализмом относился к своему делу.

«Не каждый дважды обыграет «Наполи», лидировавший в Серии А, и выйдет из такой группы Лиги Европы. Сейчас редки ситуации, когда тренер задерживается в клубе больше трех лет. А в Бразилии даже в регламенте прописали, что тренера нельзя быстро увольнять», - прокомментировал Федотов в обширном интервью для «Спорт-Экспресс».