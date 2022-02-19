Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Сочи» остаток сезона проведёт в «Балтике»

19 Февраля 2022 • 22:10 Комментировать
Сочи
...
Арсенал Тула
26.02 16:30

«Сочи» объявил о том, что 28-летний нападающий Максим Барсов остаток сезона проведет в ФНЛ - его услуги потребовались калининградской «Балтике». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, уточняется на официальном сайте южан. Другие условия договора не приводятся.

Барсов присоединился к «Сочи» в 2018 году, в нынешнем сезоне он сыграл в составе клуба в четырнадцати матчах как чемпионата, так и Лиги конференций. В них он забил три гола. В прошлом на его счету были также выступления в составе «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Отметим, что «Сочи» занимает высокое третье место в турнирной таблице, набрав в восемнадцати матчах тридцать одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Максим Барсов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ АРСЕНАЛ ТУЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Февраля
22:44 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Зенита» будет защищать цвета казанского «Рубина»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Сочи» остаток сезона проведёт в «Балтике»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Ларссон и Рассказов забили за «Спартак» в контрольном поединке, который проходил в закрытом режиме
17:05 · Россия. Премьер-лига
Халилович: «Дзюба по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть за «Зенит»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Начиная с 2020 года, будущий новичок ЦСКА Гбамен пропустил 86 матчей «Эвертона» из-за травм
15:45 · Россия. Премьер-лига
Перед согласованием аренды Гбамена ЦСКА интересовался хавбеком лондонского «Арсенала» слухи
15:25 · Россия. Премьер-лига
Масалитин – о трансферной кампании ЦСКА: «Нужен ещё один форвард»
14:46 · Россия. Премьер-лига
«Химки» всё же подписали форварда «Спартака» Руденко – ранее ходили слухи о проваленном медосмотре игрока официально
14:28 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА согласовал условия аренды полузащитника «Эвертона»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ростова» перешёл в словацкий клуб официально
11:22 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» назвал состав на третий зимний сбор
10:03 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нашёл усиление в АПЛ
08:44 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Понсе с победным голом в матче с «Райо Вальекано»
00:33 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Я не могу сказать, что у нас очень слабый чемпионат, сейчас просто пошли на спад»
00:10 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль поделился впечатлениями от перехода в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем