Форвард «Сочи» остаток сезона проведёт в «Балтике»

«Сочи» объявил о том, что 28-летний нападающий Максим Барсов остаток сезона проведет в ФНЛ - его услуги потребовались калининградской «Балтике». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, уточняется на официальном сайте южан. Другие условия договора не приводятся.

Барсов присоединился к «Сочи» в 2018 году, в нынешнем сезоне он сыграл в составе клуба в четырнадцати матчах как чемпионата, так и Лиги конференций. В них он забил три гола. В прошлом на его счету были также выступления в составе «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Отметим, что «Сочи» занимает высокое третье место в турнирной таблице, набрав в восемнадцати матчах тридцать одно очко.