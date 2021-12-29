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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович назвал судейство одной из главных проблем российского футбола

29 Декабря 2021 • 15:36 Комментировать
Сочи
...
Арсенал Тула
26.02 19:00

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал наличие постоянных судейских скандалов в чемпионате России. Специалист подтвердил, что судейство в РПЛ находится действительно на низком уровне.

По его словам, именно этот аспект иногда мешает местным клубам хорошо выступать в еврокубках, ведь более квалифицированные арбитры не так часто сбивают ритм игры своими свистками.

«Одна из причин, почему российский футбол не очень хорош на европейской арене — судейство. В России очень часто свистят, фиксируют много нарушений. Куча задержек и просмотров VAR. Поэтому у российских команд нет того темпа игры, что в Европе», - поделился Божович в разговоре со Sport24.

Он также добавил, что российские судьи временами по-разному трактуют идентичные эпизоды.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула
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