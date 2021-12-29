Божович назвал судейство одной из главных проблем российского футбола

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал наличие постоянных судейских скандалов в чемпионате России. Специалист подтвердил, что судейство в РПЛ находится действительно на низком уровне.

По его словам, именно этот аспект иногда мешает местным клубам хорошо выступать в еврокубках, ведь более квалифицированные арбитры не так часто сбивают ритм игры своими свистками.

«Одна из причин, почему российский футбол не очень хорош на европейской арене — судейство. В России очень часто свистят, фиксируют много нарушений. Куча задержек и просмотров VAR. Поэтому у российских команд нет того темпа игры, что в Европе», - поделился Божович в разговоре со Sport24.

Он также добавил, что российские судьи временами по-разному трактуют идентичные эпизоды.