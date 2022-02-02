Наставник «Арсенала» Божович прокомментировал подписание Деспотовича

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал подписание нападающего Джордже Деспотовича – в среду клуб официально объявил о заключении сотрудничества с экс-игроком «Рубина».

Главный тренер команды остался доволен, что удалось провернуть данную сделку. «Думаю, что Джордже не нуждается в лишнем представлении. Он футболист высокого уровня, в прошлом сезоне ему удалось много забить за «Рубин». Уверен, что если бог даст ему силы и здоровье, то он сможем нам помочь решить поставленные перед нами задачи», - рассказал Божович в диалоге с клубной пресс-службой.

Несмотря на лестные слова нового босса, результативность Деспотовича в текущем розыгрыше пока не впечатляет – за первую половину сезона он сумел отличиться всего одним забитым голом перед тем, как на сборах рассорился с руководством «Рубина».