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Наставник «Арсенала» Божович прокомментировал подписание Деспотовича

02 Февраля 2022 • 22:05 Комментировать
Сочи
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Арсенал Тула
26.02 16:30

Наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал подписание нападающего Джордже Деспотовича – в среду клуб официально объявил о заключении сотрудничества с экс-игроком «Рубина».

Главный тренер команды остался доволен, что удалось провернуть данную сделку. «Думаю, что Джордже не нуждается в лишнем представлении. Он футболист высокого уровня, в прошлом сезоне ему удалось много забить за «Рубин». Уверен, что если бог даст ему силы и здоровье, то он сможем нам помочь решить поставленные перед нами задачи», - рассказал Божович в диалоге с клубной пресс-службой.

Несмотря на лестные слова нового босса, результативность Деспотовича в текущем розыгрыше пока не впечатляет – за первую половину сезона он сумел отличиться всего одним забитым голом перед тем, как на сборах рассорился с руководством «Рубина».  

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула Джордже Деспотович
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