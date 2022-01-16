Федотов оценил вероятность подписания Кокорина в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал возможность возвращения нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Сочи». Ранее специалист исключал подобный расклад событий, а сейчас объяснил свою точку зрения.

«Предметного разговора о возвращении Кокорина в «Сочи» не возникало, даже предпосылок к тому не было. Мы просто не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Александр», - поделился Федотов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Помимо этого, наставник отметил, что Кокорина в последнее время постоянно беспокоят травмы, из-за чего его сегодняшний уровень тяжело оценить в деле. В текущем сезоне россиянин крайне редко получает игровую практику в Серии А.