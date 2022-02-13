Джордже Деспотович: Путь от одного из лучших нападающих России до тульского «Арсенала»

Сербский нападающий в России прошёл огонь, воду и медные трубы. Он часто ссорился, устраивал странные перфомансы, но на игре всегда доказывал статус отличного нападающего. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о российском этапе одного из самых неоднозначных действующих футболистов РПЛ.

Сразу стоит объясниться: «Арсенал» — не финал, не тупик и тем более не конец карьеры. Возможно, подвал и точно не то место, где мечтал побывать Деспот. Это, хочется надеяться, промежуточная точка в незаконченном списке сербского форварда. Дело даже не в туляках: они-то сработали отлично. Дело в разности амбиций нынешнего клуба Джордже и его собственных ожиданий. Ещё недавно Джордже сватали в ЦСКА (правда или ложь — это вопрос другой), а уже сегодня ему надо будет выкарабкиваться из зоны вылета и заново доказывать своё место в иерархии отечественного футбола.

Серб, важно отметить, никогда не был примерным футболистом в смысле поведения. Очевидно, «Рубин» он покинул не из-за плохой игры, которая на самом деле стала преследовать серба всё чаще. Без достаточно веской аргументации отпускать первого бомбардира прошедшего сезона после его пикового года — преступление. Особенно в ситуации, когда у тебя практически отсутствует достойная альтернатива. Казанцы, конечно, славятся весьма необъяснимыми трансферами, но беспочвенно отпустить Деспотовича — странно даже для них.

Тут уместно будет вспомнить о личности нападающего. Любил сокращённо называть себя «Деспотом» он не просто так — тот случай, когда все мелочи постепенно сходятся в целостный портрет личности. Он зависим от негатива, его вдохновляет такая энергия — искал её серб где только мог.

В «Оренбурге» Федотова был неплох и удивительно спокоен

Как убедитесь позже, серб тот ещё любитель пошутить (неудачно) и аккумулировать негатив, чтобы потом им наслаждаться. Но в своём первом российском клубе фактурный нападающий был весьма сдержан.

Пришёл в южноуральский клуб Джордже в сентябре 2018-го и почти сразу стал основным. В тот год он огорчил сразу три московских клуба — не пострадал от Деспота только «Спартак». Вообще, тот федотовский «Оренбург» был настроен совсем неплохо. Седьмое место в РПЛ, очень комплексная игра, ухоженный и по мере возможности фирменный футбол. Фролов, Бегич, Терехов, Ойеволе, Мишкич, Деспотович и Сутормин — у Федотова был собран рабочий коллектив, который и звёзд с неба не хватал, и играл так, что некоторые даже до «Зенита» с «Рубином» дослужились… А про Федотова вообще стоит рассказать отдельно…

Что до Джордже, так тот быстро освоился в России, полюбил её и органично влился в коллектив. Забил 5 мячей (только у Сутормина было больше — 9), более половины матчей провёл полностью и в общем-то свой характер ещё не оголял.

Второй сезон был лучше персонально для Деспота, но точно не для клуба. Тогда из Оренбурга уехали Сутормин, Бегич, Попович, Козлов и Фролов. Пришли несколько игроков, в том числе и легионеры. Из всего того обоза до сих пор остаётся только Фамейе. Остальные оказались более или менее не нужны.

Зато Деспот в том оренбургском хаосе, который торжествовал в сезоне 2019/20, проявил себя более чем достаточно. Почти сразу серб стал выходить с капитанской повязкой, закрыл гештальт и таки забил «Спартаку». За тот год форвард забил 9 мячей, в том числе и в Кубке. Но и это оренбуржцам не помогло. В концовке сезона серб был вне заявки и пропускал тяжелейшие игры с «Локомотивом», «Краснодаром», «Рубином», ЦСКА, «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо». Трудно поверить, но все эти игры шли друг за другом в самой концовке сезона — и «Оренбург» беспросветно отправляется в ФНЛ.

Ещё зимой того сезона ушёл Федотов, потом — эпидемия, травма Деспота, а концовка окончательно затушила какие-либо эмоции и амбиции клуба. Так закончилась история сербского форварда и клуба с южного Урала.

В «Рубине» начал со скандала и вошёл в список 33 лучших футболистов РПЛ

Воз скандалов, преследующих Деспота, тянется уже с казанского времени форварда — пока самого насыщенного, причём, к сожалению для футболиста, не только удачами. Раньше голов в столице Татарстана у Деспота пошли характерные «приколы».

Тогда у казанцев была, прямо скажем, не вдохновляющая серия. Одно очко за три игры на старте — не тот результат, которого ждали от Слуцкого. Серб же, не изменяя себе, решил «объясниться» перед возмущённым фанатом в комментариях. «Я лучший нападающий в России, запомни это, — оторвал от себя серб в ответ на протест болельщика, — лучший нападающий». Не моветон, конечно, на фоне беззубой серии.

Джордже, по разным источникам, хотели подписать в «Сочи». В итоге, как известно, оказался он в «Рубине». Роль Федотова в этой истории понять непросто, но Деспот, как истинный instagram-сатирик, решил посмеяться над ним. Это, заметим, спустя 10 забитых мячей — серб стремительно шёл к личному рекорду, который позже и поставил. Ему не хватало пресловутого негатива — вот и решил подразнить тренера, при котором в России он и заиграл.

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Кварацхелия тогда забил один-единственный мяч в игре, что помогла Слуцкому и ко одержать победу над сочинцами. «Привет, Федотов! Как ты? Я — Деспот, я плохой», — разразился серб в социальной сети. Тогда он окончательно укрепился сразу на двух позициях – главный антигерой российского футбола и один из самых сильных нападающих страны. До официального признания ещё немного.

Позже будет комичный конфликт с Павлюченко из-за положенного предыгрового заезда в отель: Роман сначала отправлял Деспота «на вокзал», а потом пожелал забить ещё 5-7 мячей и назвал молодцом. Позже будут и 3 гола в 3 матчах подряд, и капитанская повязка, доверенная Слуцким. Кульминация — попадание в символический список их 33 лучших футболистов РПЛ. Наивысшая точка, которую достиг серб.

Травма, вылет из Лиги конференций, комментарий и уход из «Рубина»

Этот же сезон у Деспота начался противно. Даже несмотря на серию из трёх подряд выигранных матчей на самом старте и 1+1 с «Арсеналом» (гол с пенальти и голевая — последние результативные действия в сезоне). На матч с «Крыльями» Деспот не вышел — банальная травма ноги. Не попал и на еврокубковый матч с «Ракувом» — тогда и разразилась трагикомедия.

— Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то играл бы в «Барсе» и «Реале»? Где ты, Джордже Деспотович? — удивлённо вопрошает очередной фанат.

— С твоей мамой, — неуклюже рубит форвард.

Этот инцидент клуб очень качественно «заштукатурил». Добряки-казанцы не могли оставить это просто так. Стараясь сменить русло истории, они организовали акцию, оплаченную форвардом, и немного разбавили картину. Впрочем, что-то из этого точно получилось.

После той злополучной травмы серб вернулся на 4 игры, пробыв на поле всего 260 минут. Для Деспота это, естественно, мало. Там он ни разу не забил и не отдал. Позже, словно кармически, последовала ещё одна травма.

Восстановился только к декабрю. Сыграл 2 игры, оттоптав поле 70 минут. Позже — напряжённая череда ссор. Всё напутано хронологически, а со стороны фактов — так и вовсе не проверяемо. Был ли конфликт со Слуцким? С клубом? Возможно, помешали травмы, может, был конфликт с самим собой, — серб в конечном счёте расторгает контракт по обоюдному согласию. В какой-то момент казалось, что Джордже был ярче переоценённого Хвичи. В итоге Деспот получил неустойку и ушёл в «Арсенал». Им интересовались «Химки», ЦСКА, «Ахмат», но Деспот решил пойти по другому пути – по пути футболиста, которому часто и серьёзно нужно неприятие общественности, негатив и постоянные разговоры о нём.

Марсель АРЗУМАНЯН