19-й тур чемпионата России могут перенести на две даты в марте

Матчи 19-го тура чемпионата России могут перенести на две резервные даты в марте. Об этом сообщает издание «РБ Спорт
».
По данным источника, руководство РПЛ рассматривает даты с 8 по 9 марта, а также 16 и 17 марта.
При этом матчи, которые должны пройти в смежные даты, будут переукомплектованы.
Окончательное решение, по данным издания «Евро-Футбол.Ру» будет принято не позднее конца 25 февраля.
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