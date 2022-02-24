19-й тур чемпионата России могут перенести на две даты в марте

Матчи 19-го тура чемпионата России могут перенести на две резервные даты в марте. Об этом сообщает издание « РБ Спорт ».

По данным источника, руководство РПЛ рассматривает даты с 8 по 9 марта, а также 16 и 17 марта.

При этом матчи, которые должны пройти в смежные даты, будут переукомплектованы.

Окончательное решение, по данным издания «Евро-Футбол.Ру» будет принято не позднее конца 25 февраля.