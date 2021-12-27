​Федотов ответил на вопрос, может ли «Сочи» бороться за титул РПЛ

После первой части сезона «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Тренер Владимир Федотов получил вопрос о том, может ли его команда замахнуться на что-то большее – на борьбу за место в Лиге чемпионов или даже титул РПЛ.

Отвечая на этот вопрос, Федотов сказал, что любой команде нужно не останавливаться в развитии.

«Нам надо каждый день думать об усилении нашего состава и позиций. Чтобы становиться сильнее, нужно обрасти качественными футболистами, чтобы потеря игроков стартового состава не выбивала из колеи», - слова рулевого «Сочи» на своих страницах приводит sport24.

Чемпионат России возобновится в конце зимы. 26 февраля «Сочи» будет принимать «Арсенал» из Тулы.