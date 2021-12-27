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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов ответил на вопрос, может ли «Сочи» бороться за титул РПЛ

27 Декабря 2021 • 19:45 Комментировать
Сочи
...
Арсенал Тула
26.02 19:00

После первой части сезона «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Тренер Владимир Федотов получил вопрос о том, может ли его команда замахнуться на что-то большее – на борьбу за место в Лиге чемпионов или даже титул РПЛ.

Отвечая на этот вопрос, Федотов сказал, что любой команде нужно не останавливаться в развитии.

«Нам надо каждый день думать об усилении нашего состава и позиций. Чтобы становиться сильнее, нужно обрасти качественными футболистами, чтобы потеря игроков стартового состава не выбивала из колеи», - слова рулевого «Сочи» на своих страницах приводит sport24.

Чемпионат России возобновится в конце зимы. 26 февраля «Сочи» будет принимать «Арсенал» из Тулы.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
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СОЧИ АРСЕНАЛ ТУЛА
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